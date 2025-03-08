Весенний фаворит: Катя Осадчая показала трендовую вещь в гардеробе на все случаи жизни
Пиджак или жакет - это вечная классика, которая всегда в тренде. В 2025 году он продолжает быть основой офисного стиля, но его можно сочетать не только с деловыми брюками, но и с джинсами или даже вечерними платьями, создавая интересные комбинации, например, на 8 марта или другие праздники. Главное - играть на контрастах и дополнять образ современными акцентами.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как носит этот предмет гардероба популярная украинская телеведущая Катя Осадчая.
Телезвезда следит за модными трендами и имеет свой собственный стиль. На днях она показала, сколько разных образов можно создать с одним пиджаком. Для своих луков Катя Осадчая выбрала пиджак ярко-оранжевого оттенка.
"Если не знаю, что надеть, беру жакет - он всегда спасает. Это мой весенний фаворит на все случаи жизни - от деловой встречи до ужина с подругами", - отметила Осадчая.
Какие образы с пиджаком создала Катя Осадчая
Элегантное платье-комбинация и пиджак
Платье в бельевом стиле с его легкими тканями и деликатным кроем придает образу нежность и романтичность, а пиджак добавляет уверенности и структуру. Это сочетание отлично подходит для различных мероприятий: от деловых встреч до вечерних выходов.
Катя Осадчая показала стильный лук с жакетом (скриншот)
Бежевые брюки, футболка, кроссовки и пиджак
Образ с бежевыми брюками, белой футболкой, кроссовками и пиджаком - это идеальный пример стильного и комфортного лука в стиле casual. Бежевые брюки добавляют образу легкости и универсальности, в то время как белая футболка служит базовым элементом, который всегда выглядит свежо и стильно. Кроссовки придают ансамблю непринужденность и удобство, а пиджак добавляет элегантности и структуры, превращая этот образ в идеальный вариант как для дневных выходов, так и для встреч с друзьями или даже на работу.
Лук с жакетом на весну 2025 (скриншот)
Короткая юбка, белая блузка и пиджак
Белая блузка служит отличной базой, придавая образу свежесть и чистоту, а пиджак добавляет структуру и стиль. Короткая юбка придает образу игривость и сексуальность, создавая баланс между классикой и современными трендами. Этот комплект отлично подойдет для офиса, деловых встреч или вечерних мероприятий, позволяя выглядеть элегантно и уверенно. Кроме того, Осадчая показала необычный вариант стилизации – повязала шелковый платок на пояс
Катя Осадчая показала стильный лук с жакетом (скриншот)
Джинсы, лонгслив и пиджак
Лук с голубыми джинсами, лонгсливом и пиджаком - это идеальное сочетание удобства и стиля для повседневной носки теплыми весенними днями. Джинсы придают образу непринужденность, лонгслив добавляет комфорт и легкость, а пиджак привносит нотку элегантность. Это сочетание отлично подходит как для прогулок по городу, так и для встреч с друзьями или неформальных офисных луков. Такой комплект можно дополнить кроссовками или ботильонами для создания стильного и удобного образа на каждый день.
Катя Осадчая показала образы с пиджаком (скриншот)
Белые брюки, блузка и пиджак
Белые брюки создают свежий и легкий вид, персиковая рубашка добавляет мягкости и тепла, а пиджак придает образу завершенность и структуру. Такой лук идеально подходит для офиса, деловых встреч или вечеринок, а также для утонченных повседневных выходов. Для дополнительного шарма можно добавить нейтральные аксессуары, такие как сумка или изысканные туфли. Катя Осадчая дополнила такой образ кроссовками и украшениями.
Катя Осадчая показала образы с пиджаком (скриншот)
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