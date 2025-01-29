"Весняні роли": рецепт рулетів з млинців до китайського Нового року

"Весняні" роли - це невеликі сезонні млинці, згорнуті в рулетик. Свою назву млинці отримали через те, що їх зазвичай їдять під час Свята Весни, китайського Нового року, а для начинки використовують сезонні овочі.
Про те, як готувати весняні роли на китайський Новий рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал ''Cook! Stacey Cook".
Для того, щоб приготувати цю популярну на китайський Новий рік страву, знадобляться такі продукти:
Для того, щоб приготувати хрусткі рулети до Східного Нового року, підготуйте інгредієнти для начинки. Часник потрібно почистити та подрібнити ножем, а моркву і селеру нарізати на коротку тонку соломку.
Як готувати весняні роли (скриншот / Cook! Stacey Cook)
Капусту потрібно нашаткувати на короткі смужки. Також приготуйте розчин крохмалю, змішавши крохмаль з 3 ст. л. води.
Щоб обсмажити овочі, розігрійте пательню на середньому вогні з 1 ст. л. соняшникової олії, після чого вкиньте половину часнику. Смажте часник протягом хвилини до появи легкого аромату.
Перекладіть в пательню капусту та, помішуючи, смажте її протягом хвилини. Потім всипте половину цукру та сіль і смажте капусту до розм'якшення.
Перекладіть капусту в миску, а в пательні обсмажте решту часнику в 1 ст. л. соняшникової олії. Вкиньте селеру з морквою. Обсмажуйте інгредієнти протягом хвилини, тоді додайте решту цукру та сіль і смажте до розм'якшення.
Після цього перекладіть капусту до моркви і смажте овочі ще декілька хвилин. Змішайте крохмаль з 3 ст. л. води до однорідної консистенції, влийте в овочі і смажте начинку ще декілька хвилин.
Як готувати млинці до китайського Нового року (скриншот / Cook! Stacey Cook)
Тісто для млинців розріжте на невеликі квадрати. Викладіть на тісто по 1 ст. л. начинки та згорніть невеликі рулетики. Для того, щоб рулетики не розпалися, змастіть їхні краї сумішшю борошна та води.
Як готувати весняні роли (скриншот / Cook! Stacey Cook)
Обсмажте рулетики до китайського Нового року у фритюрі або на пательні. Після цього млинці потрібно спершу перекласти на папір, щоб прибрати зайву олію.
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