Весняне рівнодення. Астролог озвучила всі правила особливого свята, які не варто ігнорувати

20 березня 2025 року об 11:02 за київським часом починається астрономічна весна у Північній півкулі. Це - день весняного рівнодення, одне зі свят Колеса року, якому здавна приписувались магічні якості.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проєкт Styler) астролог Катерина Соловйова детальніше розповіла про цей день та дала важливі поради.

У цей момент денне світило знаходиться прямо над екватором, завдяки чому тривалість світлового дня та ночі майже однакова. А після цього моменту світла в добі стає все більше і більше.

"Це - початок усіх початків, коли закладається фундамент на наступний цикл і програється містерія творіння та кінця цього світу. Усе у світі піддається колообігу, що йде по спіралі, з повторенням на новому рівні: те, що колись померло, знову воскресає в новій якості", - зазначила астролог.

У давнину у цей період у багатьох культурах святкували Новий рік. Ця традиція у деяких країнах існує і досі. Наприклад, у зороастризмі відзначали Ноуруз - це свято визволення від смерті й страждань, пов'язане зі здобуттям втраченої гармонії.

"Одним із символів цієї події був вогонь - стихія, що колись витягла людину з мороку тваринного існування, обігріла її, нагодувала та захистила від нападу хижаків. У стародавньому Ірані Ноуруз був ще й днем ​​коронації царів", - підкреслила Катерина Соловйова.

Астрологічно Новий рік - Ноуруз - настає під знаком Овна.

"Овен - первинний, початковий вогонь, одним з управителем якого є Марс - планета воїнів, волі, боротьби та змагань, а екзальтує у першому знаку Зодіаку Сонце, яке відповідає за цілісність особистості людини, її фізичний стан, індивідуальність і свідомість", - зазначила вона.

До цього дня готувались заздалегідь: наводили лад у справах, взаємовідносинах, вдома проводили генеральне прибирання, позбавлялись від усього непотрібного, готували подарунки для родичів, друзів і близьких.

На Рівнодення потрібно знаходитись в емоційно позитивному настрої, уникати фізичних і психологічних перенавантажень. Вважається, що у цей період діє потужний заряд позитивних енергій та підвищується сила думок, що допомагає у реалізації бажань. Тому можна ефективно планувати свої активності мінімум на квартал, оскільки у цей період закладається програма на найближчі три місяці - до дня літнього сонцестояння.

Оскільки зараз Венера та Меркурій ретроградні, краще формулювати свої плани стосовно тих подій та ситуацій, які вже відбувались у вашому житті, а не ініціювати щось принципово нове.

"Кожного року у людини, яка не змінювала свого місця проживання, є шанс виправляти ситуації у тих самих сферах її індивідуального радиксу, які щорічно задіяні під час рівнодення. Кожного року вони однакові та є визначними для людини. Тому щороку у цей час надається можливість відкоригувати активності по них", - зазначила Катерина Соловйова.

"Дуже важлива їх аспектація - гармонійна або напружена. Якщо об’єкти гороскопу та транзитне Сонце пов’язані між собою позитивними зв’язками, то по цих напрямках, якими вони керують, у найближчі три місяці можна очікувати на позитивні тенденції, розвиток і отримання гарних результатів. Якщо зв’язки складні, це не означає, що події можуть приймати лише несприятливий характер: напружені аспекти додають енергії для реалізації планів", - підкреслила астролог.

Також Соловйова зазначила, що день весняного рівнодення 2025 припадає на період дії коридору затемнень, тому події, які відбудуться цієї доби, можуть носити кармічне та навіть доленосне значення для людини.

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