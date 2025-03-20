Весняне рівнодення: які ритуали виконати для кохання, успіху і здоров’я

Весняне рівнодення 2025 - це особливий день, коли енергія оновлення досягає свого піку. 20 березня настає момент рівноваги між світлом і темрявою, що робить його ідеальним часом для ритуалів на удачу, достаток і здійснення бажань.

Які ритуали слід провести, щоб отримати максимальну користь від магії весняного рівнодення - читайте далі в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Ритуал на три заповітні бажання

Цей ритуал допоможе вашим найважливішим бажанням отримати особливу силу для втілення.

Загадайте три найважливіші бажання на цей рік. Напишіть кожне бажання на окремому маленькому клаптику паперу. Спаліть папірці з бажаннями. Зберіть попіл у невелику тарілочку.

Візьміть насіння кропу або петрушки (можна обрати іншу рослину). Посадіть насіння у невеликий горщик із землею. Полийте посаджене насіння водою, в якій попередньо розмішайте попіл від спалених папірців з бажаннями.

Протягом року доглядайте за рослиною, поливаючи її та візуалізуючи виконання своїх бажань. Вважається, що разом із ростом рослини зростатимуть і ваші шанси на здійснення мрій.

Ворожіння для дівчат на нареченого

Цей спосіб допоможе незаміжнім дівчатам дізнатися ім'я свого майбутнього чоловіка.

Напишіть на окремих однакових смужках паперу імена знайомих чоловіків. Перед сном складіть усі папірці під подушку. Вранці, не дивлячись, навмання дістаньте одну зі смужок. Прочитайте ім'я - це і буде ім'я вашого майбутнього коханого.

Кекси з секретами

Цей смачний спосіб ворожіння допоможе дізнатися, що на вас чекає протягом року.

Приготуйте тісто для кексів. Покладіть у сире тісто дрібні предмети, кожен з яких має своє значення: кільце - до весілля, монета - до достатку, ключ - до отримання спадку або нового житла, намистинка - до вагітності, сережка - до зустрічі з судженим. Випікайте смаколики. Кожен член сім'ї або компанії друзів бере собі один кекс. Подивіться, який предмет вам попався - це і буде вашим передбаченням на рік.

Концентруючись на своїх бажаннях можна прискорити їхню реалізацію (фото: Freepik.com)

Техніка для зміни життя (позитивні афірмації)

У день весняного рівнодення особливо потужними стають позитивні думки та афірмації.

Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Сформулюйте позитивну афірмацію, спрямовану на благополуччя та здійснення ваших бажань.

Парапсихологи рекомендують таку афірмацію: "Я прокинулась абсолютно здорова, щаслива, кохана, з великою вдячністю Богу і Всесвіту, навколо мене мої рідні та близькі, всі ми радіємо один одному".

Повторюйте цю або свою власну афірмацію протягом дня, особливо вранці та ввечері. Вірте в силу своїх слів, і позитивні зміни обов'язково прийдуть у ваше життя.

Що треба знати про весняне рівнодення 2025

Весняне рівнодення у 2025 році відбудеться 20 березня об 11:01 за київським часом. У цей момент Сонце перетне небесний екватор, переходячи в Північну півкулю, що символізує початок астрономічної весни.

Цей день вважається символом оновлення, рівноваги та нових можливостей. У багатьох культурах рівнодення вважалося магічним часом для:

очищення від негативу та підготовки до нового етапу життя

залучення удачі, достатку та гармонії через ритуали і медитації

закладання планів на майбутнє, адже в цей день енергетика природи особливо сильна

Сьогодні не можна конфліктувати та проявляти агресію, а також ігнорувати свої емоції та бажання, бо рівнодення допомагає налаштуватися на внутрішній баланс.

Інформація у цьому матеріалі має ознайомчий та розважальний характер. Ритуали та духовні практики не мають наукового підтвердження та не гарантують конкретного результату. Важливо пам’ятати, що ваш успіх і добробут залежать передусім від ваших власних дій, намірів і внутрішнього настрою.

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