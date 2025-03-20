Весеннее равноденствие. Астролог озвучила все правила особого праздника, которые не стоит игнорировать

20 марта 2025 года в 11:02 по киевскому времени начинается астрономическая весна в Северном полушарии. Это - день весеннего равноденствия, один из праздников Колеса года, которому издавна приписывались магические качества.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева подробнее рассказала об этом дне и дала важные советы.

В этот момент дневное светило находится прямо над экватором, благодаря чему продолжительность светового дня и ночи почти одинакова. А после этого момента света в сутках становится все больше и больше.

"Это - начало всех начал, когда закладывается фундамент на следующий цикл и проигрывается мистерия творения и конца этого мира. Все в мире подвергается круговороту, идущему по спирали, с повторением на новом уровне: то, что когда-то умерло, снова воскресает в новом качестве", - отметила астролог.

В древности в этот период во многих культурах праздновали Новый год. Эта традиция в некоторых странах существует до сих пор. Например, в зороастризме отмечали Ноуруз - это праздник освобождения от смерти и страданий, связанный с обретением утраченной гармонии.

"Одним из символов этого события был огонь - стихия, которая когда-то вытащила человека из мрака животного существования, обогрела его, накормила и защитила от нападения хищников. В древнем Иране Ноуруз был еще и днем коронации царей", - подчеркнула Катерина Соловьева.

Астрологически Новый год - Ноуруз - наступает под знаком Овна.

"Овен - первичный, начальный огонь, одним из управителей которого является Марс - планета воинов, воли, борьбы и соревнований, а экзальтирует в первом знаке Зодиака Солнце, которое отвечает за целостность личности человека, его физическое состояние, индивидуальность и сознание", - отметила она.

К этому дню готовились заранее: наводили порядок в делах, взаимоотношениях, дома проводили генеральную уборку, избавлялись от всего ненужного, готовили подарки для родственников, друзей и близких.

На Равноденствие нужно находиться в эмоционально позитивном настроении, избегать физических и психологических перегрузок. Считается, что в этот период действует мощный заряд положительных энергий и повышается сила мыслей, что помогает в реализации желаний. Поэтому можно эффективно планировать свои активности минимум на квартал, поскольку в этот период закладывается программа на ближайшие три месяца - до дня летнего солнцестояния.

Поскольку сейчас Венера и Меркурий ретроградные, лучше формулировать свои планы относительно тех событий и ситуаций, которые уже происходили в вашей жизни, а не инициировать что-то принципиально новое.

"Каждый год у человека, который не менял своего места жительства, есть шанс исправлять ситуации в тех же сферах его индивидуального радикса, которые ежегодно задействованы во время равноденствия. Каждый год они одинаковы и являются определяющими для человека. Поэтому ежегодно в это время предоставляется возможность откорректировать активности по ним", - отметила Катерина Соловьева.

"Очень важна их аспектация - гармоничная или напряженная. Если объекты гороскопа и транзитное Солнце связаны между собой положительными связями, то по этим направлениям, которыми они управляют, в ближайшие три месяца можно ожидать положительных тенденций, развития и получения хороших результатов. Если связи сложные, это не значит, что события могут принимать лишь неблагоприятный характер: напряженные аспекты добавляют энергии для реализации планов", - подчеркнула астролог.

Также Соловйова отметила, что день весеннего равноденствия 2025 приходится на период действия коридора затмений, поэтому события, которые произойдут в эти сутки, могут носить кармическое и даже судьбоносное значение для человека.

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