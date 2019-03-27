Весны пока не видно: синоптики напугали украинцев резким похолоданием

Погода в Украине 28 марта огорчит жителей страны существенным понижением температуры воздуха, а в некоторых регионах ожидаются также осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода снова показывает свой характер и снежный и морозный циклон никак не хочет уходить с территории страны. В четверг, 28 марта, в большинстве регионов выглянет солнце, но сильно опустится температура воздуха.

В восточных областях ночью ожидается от -1 до -3 градусов. Днем без осадков, только в Днепре пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем +5 +8 градусов.

На юге облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +6 +9 градусов, в Одессе до +10 градусов.

В Крыму облачно, но без осадков. Ночью -1 +1 градус, днем +6 +8 градусов.

В северных областях ночная температура воздуха опустится до -3 – 5 градусов. Днем в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров покажут +5 +7 градусов.

Западные области накроют дожди, местами с мокрым снегом. Ночью похолодает до -3 -4 градусов, днем воздух прогреется до +6 + 9 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до -3 градусов, днем облачно, +5 +7 градусов.

В столице 28 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью похолодает до -4 градусов, днем воздух прогреется до +5 +7 градусов.

Прогноз погоды на 28 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели и сообщила, чего ждать в воскресенье, 31 марта.

А также рассказывали о том, что Украину внезапно засыпало мартовским снегом.