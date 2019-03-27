Весни поки не видно: синоптики налякали українців різким похолоданням

Погода в Україні 28 березня засмутить жителів країни істотним пониженням температури повітря, а в деяких регіонах очікуються також опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода знову показує свій характер і сніжний та морозний циклон ніяк не хоче йти з території країни. У четвер, 28 березня, в більшості регіонів вигляне сонце, але сильно знизиться температура повітря.

У східних областях вночі очікується від -1 до -3 градусів. Вдень без опадів, тільки в Дніпрі пройде дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень +5 +8 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Вночі температура опуститься до -2 градусів, удень повітря прогріється до +6 +9 градусів, в Одесі до +10 градусів.

У Криму хмарно, але без опадів. Вночі -1 +1 градус, вдень +6 +8 градусів.

У північних областях нічна температура повітря опуститься до -3 -5 градусів. Вдень в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, стовпчики термометрів покажуть +5 +7 градусів.

Західні області накриють дощі, місцями з мокрим снігом. Вночі похолодає до -3 -4 градусів, вдень повітря прогріється до +6 + 9 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються. Вночі від 0 до -3 градусів, вдень хмарно, +5 +7 градусів.

У столиці 28 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі похолодає до -4 градусів, удень повітря прогріється до +5 +7 градусів.

Прогноз погоди на 28 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця тижня і повідомила, чого чекати в неділю, 31 березня.

А також розповідали про те, що Україну раптово засипало березневим снігом.