Весной взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

Он отметил, что весной снова начнет подниматься цена на яйца и это будет связано, в том числе и с пасхальными праздниками.

"Яйца, они в любом случае перед Пасхой пойдут вверх, это первое. Однозначно будет дорожать хлеб. Не очень намного, но однозначно. Ну и, наверное, мы увидим небольшой рост растительного масла, так как оно является рекордсменом индекса ФАО (индекс продовольственных цен — ред.), в том числе и на мировых рынках", - объяснил Пендзин.

Как рассказал в комментарии президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, цены на продукты и аграрную продукцию растут во всем мире.

"Начало дорожать основное сырье. Где мы можем ждать подорожания — очевидно, в группе мясных и молочных товаров, так как львиная часть себестоимости — это как раз кукуруза, соя, подсолнечник и так далее. По всему миру ожидается подорожание этой группы, ну и растительное масло само собой", - объяснил эксперт.