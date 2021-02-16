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Навесні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Автор: Анна Шиканова

Фахівці прогнозують чергове подорожчання харчових продуктів, яке відбудеться навесні. Деякі цінники підуть вгору дуже помітно і це торкнеться найбільш ходових продуктів.

Економічний експерт Олег Пендзин назвав категорії продуктів, які найбільше подорожчають. Про це повідомляє "Україна 24".

Він зазначив, що навесні знову почне підійматися ціна на яйця і це буде пов'язано, в тому числі й з великодніми святами.

"Яйця, вони в будь-якому випадку перед Великоднем підуть вгору, це перше. Однозначно буде дорожчати хліб. Не набагато, але однозначно. Ну і, напевно, ми побачимо невеликий ріст рослинної олії, оскільки вона є рекордсменом індексу ФАО (індекс продовольчих цін — ред.), у тому числі й на світових ринках", - пояснив Пендзин.

Як розповів у коментарі президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса, ціни на продукти та аграрну продукцію зростають у всьому світі.

"Почала дорожчати основна сировина. Де ми можемо чекати подорожчання — очевидно, в групі м'ясних і молочних товарів, оскільки левова частина собівартості — це як раз кукурудза, соя, соняшник і так далі. По всьому світу очікується подорожчання цієї групи, ну і рослинна олія само собою", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі самі шкідливі продукти, які їдять всі.

А також розповідали про те, що названо продукти, що найбільше подорожчали з початку року.

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Новини України цены на продуктыпродукты
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