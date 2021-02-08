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Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами

Автор: Анна Шиканова

Весна в Украине наступит рано, хотя до середины марта в стране ожидается зимняя погода. А вот апрель и май принесут для украинцев неожиданные сюрпризы. Конец февраля порадует потеплением, но не стоит обольщаться – за ним будет новое похолодание.

О том, как экстремальные сюрпризы готовит Украине погода, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова в эфире "24 канала".

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Климатолог сообщила, что в конце февраля ожидается потепление, но оно будет обманчива и принимать его за весну не стоит. Зима в Украине закончится не раньше середины марта. А вот апрель и май станут экстремальными месяцами, так как ожидается большое количество осадков.

Она пообещала, что похолодание и снегопады в Украине скоро закончатся и придет небольшое потепление.

"Но это все не устойчиво — это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", - объяснила климатолог.

Вазира Мартазинова и ранее предупреждала, что в Украине стоит ожидать аномальных погодных явлений – сильных осадков, штормовые явления, весеннюю засуху, короткие морозные периоды с сильными снегопадами.

Ранее мы писали о том, что климатолог дала прогноз по изменению погоды в Украине на ближайшие пять лет.

А также мы рассказывали о том, что глава Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил, что в феврале будет еще две волны снегопадов и морозов.

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