Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами

Климатолог сообщила, что в конце февраля ожидается потепление, но оно будет обманчива и принимать его за весну не стоит. Зима в Украине закончится не раньше середины марта. А вот апрель и май станут экстремальными месяцами, так как ожидается большое количество осадков.

Она пообещала, что похолодание и снегопады в Украине скоро закончатся и придет небольшое потепление.

"Но это все не устойчиво — это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", - объяснила климатолог.

Вазира Мартазинова и ранее предупреждала, что в Украине стоит ожидать аномальных погодных явлений – сильных осадков, штормовые явления, весеннюю засуху, короткие морозные периоды с сильными снегопадами.