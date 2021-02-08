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В феврале Украину дважды накроет снежными циклонами и заморозит: названы даты

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 17:15
В феврале Украину дважды накроет снежными циклонами и заморозит: названы даты Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине этой зимой регулярно пугает своими резкими перепадами, но и радует любителей сугробов и пушистого снега. В понедельник, 8 февраля, часть страны сковало снегопадами и накрыло морозами и по прогнозу синоптиков, жителей страны ждет еще две волны такой погоды.

Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды. Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в эфире "24 канала".

Главный синоптик страны отметил, что сейчас наблюдается обычная зима, от которой мы отвыкли из-за аномальной погоды. Снегопады обычно возникают в связи с перемещением на нашу территорию циклонических образований.

"Один из циклонов сейчас расположен над Украиной и вызывает не критический, но достаточно интенсивный снегопад в западных, северных и центральных областях Украины", - объяснил Кульбида.

Он добавил, что это не все сюрпризы, которые приготовила погода украинцам в феврале и нас ждет еще два таких циклона. Первый – 10 февраля, а второй накроет – 11-12 февраля.

"Да, снега прибавится еще столько, сколько есть сейчас. А морозы после 13 февраля усилятся по всей территории Украины и будут достигать от 15 до 20 градусов мороза, а в отдельные дни будет еще прохладнее", - рассказал глава Украинского гидрометцентра.

Украину в феврале еще дважды накроет снегопадами и сильными морозами

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату потепления в Украине.

А также рассказывали о том, что после рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы.

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