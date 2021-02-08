Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами

Кліматолог повідомила, що в кінці лютого очікується потепління, але воно буде оманливе і приймати його за весну не варто. Зима в Україні закінчиться не раніше середини березня. А ось квітень і травень стануть екстремальними місяцями, через те, що очікується велика кількість опадів.

Вона пообіцяла, що похолодання і снігопади скоро в Україні закінчаться й прийде невелике потепління.

"Але це все не стійке — в межах трьох-чотирьох днів закінчиться і повинні з'явиться теплі повітряні маси, але короткочасні. Але вже таких похолодань не буде, як нині. Лютий дуже різний: перша половина дуже холодна і сніжна, а у другій половині з'явиться короткочасна "весна". Екстремальні опади у квітні-травні треба чекати", - пояснила кліматолог.

Вазіра Мартазінова і раніше попереджала, що в Україні варто очікувати аномальних погодних явищ – сильних опадів, штормові явища, весняну посуху, короткі морозні періоди з сильними снігопадами.