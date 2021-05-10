Весна в Карпатах победила зиму: в сети показали знаковое фото

В Карпатах настала долгожданная весна. Зимние градусы сменились плюсовыми, а посреди снега начали расцветать цветы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
"Дорога на Близницу. Закарпатье. Фото сделано 8 мая", - подписала снимок синоптик.
На снимках мы можем увидеть, как сквозь снег пробиваются первые первоцветы.
В комментариях украинцы восхитились красотой снимков и написали, что все равно весна всегда побеждает.
К слову, украинские синоптики прогнозируют, что уже с 11 мая в страну ворвется долгожданное тепло, а холода наконец-то отступят.
Как мы писали ранее, синоптик рассказал, когда в Украину придет жара +27 градусов.