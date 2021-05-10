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Весна в Карпатах победила зиму: в сети показали знаковое фото

Автор: Людмила Жукова

В Карпатах настала долгожданная весна. Зимние градусы сменились плюсовыми, а посреди снега начали расцветать цветы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Дорога на Близницу. Закарпатье. Фото сделано 8 мая", - подписала снимок синоптик.

На снимках мы можем увидеть, как сквозь снег пробиваются первые первоцветы.

В Карпатах распускаются первые цветы (facebook.com/tala.didenko)

В комментариях украинцы восхитились красотой снимков и написали, что все равно весна всегда побеждает.

  • А весна все одно перемагає!
  • Та то січень!
  • Краса!
  • Невже в наметах?
  • Дуже та дуже чудово!

К слову, украинские синоптики прогнозируют, что уже с 11 мая в страну ворвется долгожданное тепло, а холода наконец-то отступят.

Как мы писали ранее, синоптик рассказал, когда в Украину придет жара +27 градусов.

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