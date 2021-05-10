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Весна в Карпатах перемогла зиму: у мережі показали знакове фото

Автор: Людмила Жукова

У Карпатах настала довгоочікувана весна. Зимові градуси змінилися плюсовими, а посеред снігу почали розквітати квіти.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Дорога на Близницю. Закарпаття. Фото зроблено 8 травня", - підписала знімок синоптик.

На знімках ми можемо побачити, як крізь сніг пробиваються перші первоцвіти.

У Карпатах розпускаються перші квіти (facebook.com/tala.didenko)

У коментарях українці захопилися красою знімків і написали, що все одно весна завжди перемагає.

  • А весна все одно перемагає!
  • Та то січень!
  • Краса!
  • Невже в наметах?
  • Дуже та дуже чудово!

До слова, українські синоптики прогнозують, що вже з 11 травня в країну увірветься довгоочікуване тепло, а холоди нарешті відступлять.

Як ми писали раніше, синоптик розповів, коли в Україну прийде спека + 27 градусів.

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