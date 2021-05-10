Весна в Карпатах перемогла зиму: у мережі показали знакове фото

У Карпатах настала довгоочікувана весна. Зимові градуси змінилися плюсовими, а посеред снігу почали розквітати квіти.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Дорога на Близницю. Закарпаття. Фото зроблено 8 травня", - підписала знімок синоптик.
На знімках ми можемо побачити, як крізь сніг пробиваються перші первоцвіти.
У коментарях українці захопилися красою знімків і написали, що все одно весна завжди перемагає.
До слова, українські синоптики прогнозують, що вже з 11 травня в країну увірветься довгоочікуване тепло, а холоди нарешті відступлять.
Як ми писали раніше, синоптик розповів, коли в Україну прийде спека + 27 градусів.