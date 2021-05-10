Синоптик рассказал, когда в Украину придет жара +27 градусов: названа дата

Погода в Украине станет по-настоящему летней уже с 12 мая. Нас ждет повышение температуры до +27 градусов.

Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло "Апострофу".

По его словам, после затяжного холода в страны Европы наконец-то придет тепло. Температура воздуха будет достигать +22...+27 градусов.

"Колебание температур будет зависеть от регионов Украины, но в целом погода будет стабильно практически летней", - отметил он.

Синоптик объяснил, что из-за воздушных масс с северо-запада жители Украины могли ощущать похолодание, которое накрыло страну с 8 мая.

Если верить данным сайта Gismeteo, то тут прогноз не такой положительный. И таких высоких температурных градусов, например, в Киеве не видно. Максимальная температура в столице показана 18 мая, предполагается +25 градусов тепла.

Скриншот (gismeteo.ua/weather-kyiv)