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В Киеве сегодня будет снег: видео и подробности

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 14:56
В Киеве сегодня будет снег: видео и подробности
В Киеве будет снег (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве на выходных будет снег

В Киеве сегодня будет снег, его в пятницу 20 декабря, привезут с Карпат, чтобы создать жителям и гостям столицы новогоднее развлечение. Снег уже отправили в столицу на пяти камазах, сообщается в сюжете ТСН.

Карпатский снег появится в центре Киева под Аркой дружбы народов. Снег везут под специальным тентом, и лишний раз заглядывать туда нельзя, поскольку в столице плюсовая температура, и он може быстро растаять.

Всего в столицу направилось 30 тонн снега из Буковели. Снежное покрытие счищали с дорог и загружали в камазы в течение трех часов. Под Аркой дружбы народов уже сооружены конструкции для будущих трамплинов, некоторые будут высотой в пятиэтажный дом.

Теперь в Киеве будут снежные развлечения на новогодние праздники, даже если снег в столице не выпадет.

В Киеве будет снег (видео: YouTube/ТСН)

Стоит отмеить, что большинство горнолыжных курортов Карпат из-за аномально теплого декабря остались без снега. Единственное место, где есть снег - это Буковель, но и оттуда его вывозят в крупные города.

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