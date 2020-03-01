ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Весна будет удивлять с первого дня: где будет хорошая погода (карта)

STYLERЖизнь    01.03.2020 - 07:13
Весна будет удивлять с первого дня: где будет хорошая погода (карта)
Погода в Украине 1 марта (фото: pixabay.com)

Синоптики прогнозируют потепление 1 марта до +12 градусов тепла

Погода в Украине в воскресенье, 1 марта, будет теплой и солнечной: дневная температура местами повысится до +12 градусов. Также ожидается ясное небо, но осадки будут только в некоторых западных областях.

Погода в марте продолжит тенденцию теплого февраля, а настоящее тепло придет уже с первого дня весны. По всей стране в воскресенье ожидается потепление до +7… +12 градусов. Прохладнее всего, но также тепло, будет в северных и восточных областях – от +7 до +9 градусов. Теплее всего будет в приморских регионах, где ожидается потепление до +9… +12 градусов.

При этом в Закарпатской, Львовской и Волынской областях ожидаются незначительные осадки в течение дня и облачная погода. Облачность синоптики прогнозируют и в Киеве. В столице 1 марта термометры покажут +8… +10 градусов.

Несмотря на приход весны, в ночное время на территории всей страны ожидаются заморозки -3… +1 градуса.

Весна будет удивлять с первого дня: где будет хорошая погода (карта)

Погода в Украине 1 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

К слову, народные синоптики говорят, что первые два месяца весны в целом будут холодными, а тепло придет лишь в мае. При этом синоптик Владимир Деркач прогнозирует даже дневной минус в начале марта, а Леонид Деркач и вовсе - лютые морозы в первый весенний месяц, холодный апрель, а в мае - засуху.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах сохраняется высокая опасность схода лавин.

Весна начнется с мороза: каким областям не повезет с погодой на выходных Синоптики кардинально изменили прогноз на март: новые карты погоды
Новости Украины веснасиноптикиПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь