Весна будет удивлять с первого дня: где будет хорошая погода (карта)

Погода в Украине 1 марта (фото: pixabay.com)

Синоптики прогнозируют потепление 1 марта до +12 градусов тепла

Погода в Украине в воскресенье, 1 марта, будет теплой и солнечной: дневная температура местами повысится до +12 градусов. Также ожидается ясное небо, но осадки будут только в некоторых западных областях.

Погода в марте продолжит тенденцию теплого февраля, а настоящее тепло придет уже с первого дня весны. По всей стране в воскресенье ожидается потепление до +7… +12 градусов. Прохладнее всего, но также тепло, будет в северных и восточных областях – от +7 до +9 градусов. Теплее всего будет в приморских регионах, где ожидается потепление до +9… +12 градусов.

При этом в Закарпатской, Львовской и Волынской областях ожидаются незначительные осадки в течение дня и облачная погода. Облачность синоптики прогнозируют и в Киеве. В столице 1 марта термометры покажут +8… +10 градусов.

Несмотря на приход весны, в ночное время на территории всей страны ожидаются заморозки -3… +1 градуса.

Погода в Украине 1 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

К слову, народные синоптики говорят, что первые два месяца весны в целом будут холодными, а тепло придет лишь в мае. При этом синоптик Владимир Деркач прогнозирует даже дневной минус в начале марта, а Леонид Деркач и вовсе - лютые морозы в первый весенний месяц, холодный апрель, а в мае - засуху.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах сохраняется высокая опасность схода лавин.