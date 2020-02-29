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В Карпатах сохраняется высокая опасность схода лавин

Новости » Общество     29.02.2020 - 09:46
В Карпатах сохраняется высокая опасность схода лавин
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горах объявлен 3 уровень опасности

В субботу, 29 февраля, в Карпатах сохранится значительный уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в высокогорье Закарпатской области сохранится высокая вероятность схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Как писало РБК-Украина, высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Так, на снеголавинной станции Пожижевская утром 24 февраля высота снежного покрова составляла 154 сантиметра, а на Драгобрате была зафиксирована высота снежного покрова 138 сантиметров.

Напомним, 21 февраля на норвежском архипелаге Шпицберген произошел сход снежной лавины вблизи ледника. Под лавиной оказались двое граждан Германии, которые принимали участие в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant. Туристы не выжили.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах спасатели отыскали группу заблудившихся туристов. Спасатели сопроводили туристов к подножию горы. К поиску туристов были привлечены 29 сотрудников ГСЧС.

В Карпатах возможен сход снежных лавин Синоптики предупредили о сильном ветре и лавинной опасности в Карпатах
Новости Украины Карпатылавина
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