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Є вагомі причини: Каменських пояснила, чому Потап досі не повернувся до України

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Субота 27 серпня 2022 21:22
Є вагомі причини: Каменських пояснила, чому Потап досі не повернувся до України Настя Каменських розповіла про чоловіка (instagram.com/kamenskux)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Настя Каменських вперше розповіла, чому її чоловік, продюсер Олексій Потапенко не повертається в Україну. Однією з причин стали проблеми зі здоров'ям.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube "Все буде добре".

У багатьох фанатів співачки виникло питання, чому разом з артисткою не приїхав її чоловік. В розмові з журналісткою Каменських назвала кілька вагомих причин.

Зокрема, як з'ясувалося, в артиста паралізувало половину обличчя. Ймовірно, це пов'язано зі стресом, який він переживає через війну.

"У нього паралізувало пів обличчя. Розумієш, ми зараз перебуваємо без адаптації і зрозуміло, що кожен українець, більшість українців, проживають посттравматичний синдром, чи депресію, чи панічні атаки. Здоров'я починає сипатися", - сказала зірка.

Є вагомі причини: Каменських пояснила, чому Потап досі не повернувся до України

У Олексія Потапенка під час війни паралізувало обличчя (скрін)

Також вона заявила, що робота її чоловіка за кордоном також важлива. Потап бере участь в різноманітних благодійних заходах, виручені кошти з яких йдуть Збройним силам України.

"Зараз у нього є декілька таких проєктів, які він просто повинен завершити. І скоро, також з величезним бажанням, він приїде додому", - додала Каменських.

Є вагомі причини: Каменських пояснила, чому Потап досі не повернувся до УкраїниНастя Каменський розповіла про чоловіка (скрін)

Окрім того, вона порадила недоброзичливцям не скандалити з співвітчизниками, а краще допомогти чимось своїй країні.

Раніше Каменських зізнавалась у захворюванні та не стримувала сліз.

Також ми писали, що Потап написав український вірш після удару по Вінниці.

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Настя Каменських Потап
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