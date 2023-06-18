Весільний манікюр 2023: головні тренди для найважливішого дня (фото)
Весільний манікюр має бути ретельно продуманий, як і весь образ нареченої. Найчастіше дівчата обирають стримані тони та класичний дизайн, але варіантів насправді значно більше.
Який манікюр очолює тренди у 2023 році - в матеріалі Styler далі.
Французький манікюр
Це найпопулярніший весільний манікюр, який вважається класикою. І не дивно - він вишуканий, елегантний і надзвичайно універсальний.
Ви можете вибрати класичний варіант з білим кінчиком, а можете трохи доповнити його і вибрати оздоблення ювелірного кольору - золотого або срібного.
Фото: nstagram.com/basecoatstories
Білий
Білий колір може мати багато граней - він може бути матовим, блискучим, атласним або перламутровим.
Головне - підібрати оздоблення до стилю вбрання. Для мінімалістичної сукні підійде так само мінімалістичний манікюр.
Фото: instagram.com/anamaria_nailtrainer
Золото
Якщо ваше весілля навесні чи влітку на природі, золоті нігті підійдуть ідеально!
Вони чудово відбивають світло і можуть прикрашати краще багатьох ювелірних виробів.
Фото: instagram.com/laurastarling_thenailgirl
Бежевий
Один із тих кольорів, які існують у незліченній кількості відтінків - найкраще підбирати його до кольору обличчя (теплий чи холодний тон).
Бежеві нігті також є ідеальним фоном для модних мереживних дизайнів цього сезону.
Фото: instagram.com/chicagoilluminatingcompany
Яскравий колір
Яскраві кольори протистоять усім делікатним кольорам і консервативним візерункам.
Поки що рідко зустрічаються у весільних дизайнах, але з кожним роком вони знаходять все більше прихильників. Найпопулярнішими є бордові, рожеві та червоні.
Фото: instagram.com/anamaria_nailtrainer
Авангард
Тим з вас, хто не любить нудьги і щодня обирає досить екстравагантний манікюр, не варто відмовлятися від нього навіть під час весілля.
Строкатий френч, та ще й з металом - дуже актуальний цього року.
Фото: instagram.com/merlin_nails
Пастель
Це ідеальне рішення для любительок романтичного стилю, яким не до вподоби френч чи рожеві відтінки.
Найпопулярнішим кольором є пастельно-рожевий, але підійдуть і всі коралові, персикові та бузкові покриття.
Фото: instagram.com/znana_stylistka
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