Эти вещи на вашей кухне притягивают бедность: избавьтесь от них немедленно

Банки и бутылки

Большое количество пустых банок и бутылок на кухне символизирует бедность и проблемы. Посуду для консервирования продуктов храните в кладовке или подвале, в крайнем случае – на балконе. Но из кухни уберите.

Треснувшая и надколотая посуда

С древних времен считается, что надколотая и треснувшая посуда приносит неприятности. Избавьтесь от всего, что явно не годится для использования. Да, и любимую чашку с трещиной также отправляйте в мусорник.

Мусор

Возьмите в привычку выносить мусор ежедневно до наступления вечера. Запах мусорного ведра явно не сделают вашу кухню приятным местом. А отходы тоже символизируют бедность – избавляйтесь от них побыстрее.

И переберите полки – там стоит много предметов, которыми вы давно не пользуетесь и пользоваться не будете: старые контейнеры, сломанные ножи, доски для разделки.

Сухие цветы

О том, что хранить в доме сухие цветы нельзя, знают не все. Самым красивым букетам из сухих цветов не место на вашей кухне. И это касается любых предметов интерьера, которые украшены сухими листьями и цветами. Лучше поставьте горшок с живым цветком.