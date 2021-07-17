Эти вещи строго запрещено держать в спальне: избавьтесь от них немедленно!

Спальня издавна считается сакральным местом, ведь здесь мы проводим фактически треть жизни во сне, уединяемся с любимым человеком, посвящаем время себе. Поэтому очень важно, какие вещи нас окружают в это время. Эксперты говорят, что неправильно организованное пространство может нанести реальный вред, ведь каждая вещь несет свою энергетику, и не всегда положительную.
Об этом пишет primamedia.
Особенно это касается фото, на которых изображены умершие люди, а также одиночные снимки мужчин и женщин.
Дело в том, что растения своей мощной энергетикой будут "вмешиваться" в личную жизнь жильцов дома. Да и кислород некоторые растения могут забирать ночью. Вазонам место на кухне или в других помещениях, где не спят люди.
Для зеркала место в спальне может быть разве что на внутренней дверце шкафа, но ни в коем случае не напротив кровати, чтобы не отражать семейное ложе. Иначе это может внести разлад в отношения между супругами.
Картины с водопадами, бушующим морем, озером, другими водоемами лучше убрать из спальни. Сюда же попадают аквариумы и декоративные фонтаны. Последние, безусловно, приносят в дом позитивную энергию. Но держать их лучше не в спальне.
Убрать из зоны отдыха следует керамические фигурки диких животных, а также картины с их изображением. Сюда же можно отнести оленьи рога и шкуры животных. Все эти вещи несут для хозяев разрушительную энергетику во время сна.
Все, что кажется угрожающим и свирепым, лучше убрать. Это могут быть узоры в виде стрел или оружие, а также острые предметы.
Всей этой технике не место в спальне, поскольку она может влиять отрицательно на сон.
Для того чтобы энергия не застаивалась в спальне, не устраивайте склад из вещей а-ля "пригодятся" под кроватью и не захламляйте пространство над спальным местом. Всяким полочкам, светильникам и прочим вещам нужно найти другую локацию.
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