Ці речі суворо заборонено тримати в спальні: позбавтеся від них негайно!

Старі газети та сімейні архіви з фотографіями

Особливо це стосується фото, на яких зображені померлі люди, а також поодинокі знімки чоловіків і жінок.

Живі квіти в горщиках

Справа в тому, що рослини своєю потужною енергетикою будуть "втручатися" в особисте життя мешканців дому. Та й кисень деякі рослини можуть забирати вночі. Вазонам місце на кухні або в інших приміщеннях, де не сплять люди.

Дзеркало

Для дзеркала місце в спальні може бути хіба що на внутрішніх дверцятах шафи, але ні в якому разі не навпроти ліжка, щоб не відображати сімейне ложе. Інакше це може внести розлад у взаємини між подружжям.

Все, що пов'язано з водою

Картини з водоспадами, бурхливим морем, озером, іншими водоймами краще прибрати зі спальні. Сюди ж потрапляють акваріуми і декоративні фонтани. Останні, безумовно, приносять в будинок позитивну енергію. Але тримати їх краще не в спальні.

Фігурки з тваринами, роги і шкури

Прибрати із зони відпочинку слід керамічні фігурки диких тварин, а також картини з їх зображенням. Сюди ж можна віднести оленячі роги і шкури тварин. Всі ці речі несуть для господарів руйнівну енергетику під час сну.

Речі, що несуть загрозу

Все, що здається загрозливим і лютим, краще прибрати. Це можуть бути візерунки у вигляді стріл або зброю, а також гострі предмети.

Телевізор, комп'ютер та інші гаджети

Всій цій техніці не місце в спальні, оскільки вона може впливати негативно на сон.

Не влаштовуйте склад ні над, ні під ліжком

Для того, щоб енергія не застоювалася в спальні, не влаштовуйте склад з речей а-ля "знадобляться" під ліжком і не захаращуйте простір над спальним місцем. Всяким поличкам, світильникам та іншим речам потрібно знайти іншу локацію.