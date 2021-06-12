Эти вещи из шкафа нужно выбросить немедленно: впустите в жизнь изменения

Шкаф не закрывается от количества вещей, но надеть на ответственное мероприятие или свидание нечего? Знакомая история для любой женщины. И это значит, что пора сделать ревизию в гардеробе и избавиться от того, что давно не радует. Специалисты утверждают, что такие вещи имеют своеобразную энергетику и не позволяют человеку двигаться вперед.
Как открыться новому, впустить изменения и правильно сделать ревизию в шкафу, а заодно и в своей жизни, рассказали эксперты в материале издания "Главред".
Одежда имеет важное свойство – она устаревает и выходит из моды. И часто это случается с теми вещами, которые мы успели "выгулять" буквально пару раз. Однако одежда способна втягивать в себя энергию тех ситуаций, в которых они были куплены или использованы. Именно поэтому у нас есть "счастливые" и "несчастливые" наряды.
Избавиться от вещей, которые давно не приносят удовольствия, не радуют глаз или просто вышли из моды – нужно. Так как это не только избавления от хлама, но и энергетическая чистка своего пространства.
Одежда, которую нужно ремонтировать, отбеливать, перекрашивать, перешивать. Даже если это любимая блузка или платье, но на нем есть дырка, пятна, ткань потускнела, сломан замок, а вы за последние полгода так и не дошли до мастерской – выбрасывайте немедленно.
Слишком маленькая одежда. Студенческие джинсы, платье с выпускного, блузка с первого свидания – все, что вам напоминает о прошлом, но давно уже не по размеру. Не стоит хранить такие вещи долго, так как они накапливают грусть о беззаботном времени и ваши параметры фигуры. Выбрасывайте и не задумывайтесь.
Одежда с воспоминаниями. Если какая-то вещь напоминает о грустном периоде, она куплена в тяжелый период жизни, не подходит вам по размеру или фасону – отправляйте ее на свалку.
Аксессуары, которые не нравятся или вышли из моды. Если вы не использовали аксессуар уже несколько лет – он вам уже не нужен. Вы не станете ремонтировать сломанные украшения или сумочку, не будете зашивать шарф и не станете надевать бусы, от которых веет прошлым.
Нижнее белье. Растянутое, поблекшее, с дырочками или просто потерявшее форму. Чувство уверенности начинается с нижнего белья. Не храните в ящиках то, что вам не придаст уверенности. В нем вы мир покорять не сможете.
Обувь, которая не подходит. Безумно красивые и дорогие туфли, которые удалось купить на распродаже, босоножки, в которых удобно только сидеть, пролет с размерами из-за покупки в интернете, любимые кроссовки, которым давно пора на свалку – вся эта обувь должна исчезнуть из вашего дома. Нога не станет больше или меньше, туфли разносить не получиться с 15 попытки – избавляйтесь от ненужного хлама.
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