Ці речі з шафи потрібно викинути негайно: впустіть в життя зміни

Одяг має важливу властивість - він застаріває і виходить з моди. І часто це трапляється з тими речами, які ми встигли "вигуляти" буквально пару раз. Однак одяг здатний втягувати в себе енергію тих ситуацій, в яких вони були куплені або використані. Саме тому у нас є "щасливі" і "нещасливі" наряди.

Позбутися від речей, які давно не приносять задоволення, не радують око або просто вийшли з моди – потрібно. Оскільки це не тільки позбавлення від мотлоху, а й енергетична чистка свого простору.

Що потрібно викинути з шафи прямо сьогодні

Одяг, який потрібно ремонтувати, вибілювати, перефарбовувати, перешивати. Навіть якщо це улюблена блузка або плаття, але на ньому є дірка, плями, тканина потьмяніла, зламаний замок, а ви за останні пів року так і не дійшли до майстерні – викидайте негайно.

Занадто маленький одяг. Студентські джинси, плаття з випускного, блузка з першого побачення – все, що вам нагадує про минуле, але давно вже не за розміром. Не варто зберігати такі речі довго, оскільки вони накопичують смуток про безтурботний час і ваші параметри фігури. Викидайте і не замислюйтеся.

Одяг зі спогадами. Якщо якась річ нагадує про сумний період, вона куплена у важкий період життя, не підходить вам за розміром або фасоном – відправляйте її на звалище.

Аксесуари, які не подобаються або вийшли з моди. Якщо ви не використовували аксесуар вже кілька років – він вам вже не потрібен. Ви не станете ремонтувати зламані прикраси або сумочку, не будете зашивати шарф і не станете надягати намиста, від яких віє минулим.

Спідня білизна. Розтягнуте, зблякле, з дірочками або просто втратило форму. Почуття впевненості починається зі спідньої білизни. Не зберігайте в ящиках те, що вам не додасть впевненості. У ньому ви світ підкорювати не зможете.

Взуття, яке не підходить. Шалено красиві та дорогі туфлі, які вдалося купити на розпродажі, босоніжки, в яких зручно тільки сидіти, проліт з розмірами через покупку в Інтернеті, улюблені кросівки, яким давно пора на звалище - все це взуття повинна зникнути з вашого дому. Нога не стане більше або менше, туфлі розносити не вийти з 15 спроби – позбавляйтеся від непотрібного мотлоху.