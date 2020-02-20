Эти простые и доступные вещи привлекают в дом богатство

Эти вещи приносят в дом богатство (фото: freepik)

Пять вещей, которые могут приносить достаток в дом - в материале Styler

Некоторые вещи, которые хранятся в доме, могут приносить богатство и достаток его обитателям. Биоэнергетики назвали пять простых и доступных каждому вещей, которые нужно держать при себе, чтобы у вас всегда водились в кармане деньги. Подробно об этих предметах - в материале Styler.

Зеркала

Они издавна используются для привлечения позитивной энергии. При этом рекомендуют размещать зеркала так, чтобы они отражали красивый вид из окна. Таким образом вы привлекаете в дом хорошую энергию. Считается, что зеркало способно принести деньги и везение.

Важно помнить, что нельзя проходить у зеркала с плохим настроением.

Аквариум или чаша с водой

Пруд или озеро около дома - к большим деньгам и удаче. Но если вы среднестатистический житель многоэтажки, то отличным решением может стать аквариум или же чаша с водой. Вода символизирует богатство, счастье и удачу, она также очищает пространство вокруг человека.

Отметим, что кувшин или ваза - не подходят, у сосуда должно быть широкое горлышко. Кроме того, нельзя использовать пластиковую или деревянную тару. Раз в несколько дней воду в сосуд нужно подливать, он не должен стоять полупустым.

Аквариум приносит в дом богатство (фото: pixabay.com)

Мед

Мед - не только вкусное и полезное лакомство. Этот продукт обладает особой силой, поскольку символизирует достаток и богатство в доме. Мед нужно покупать исключительно натуральный, свежий без каких-либо добавок.

Стоит помнить, что испорченному и засахарившемуся меду в доме не место. Плохой мед начнет притягивать несчастья, финансовый упадок и болезни.

Клубок красных ниток

Красный - не только цвет любви и страсти, но и финансового благополучия. Алые нитки нередко используют для проведения специальных денежных ритуалов. А некоторые специально кладут красную нитку в свой кошелек или копилку. Таким образом человек привлекает в свой дом денежные потоки.

Притянуть богатство и стабильность в дом, а также наладить дела в бизнесе, поможет также обыкновенный клубок красных ниток. Дома нужно размотать клубок, после чего намотать его на деревянную палку или ложку из дерева. А затем поместить предмет с красной нитью под кровать.

Желтые монеты

Монеты - лучшая физическая визуализация денег. Они используются во многих ритуалах и обрядах для привлечения финансовых потоков. Для этих целей лучше всего подойдут монеты желтого цвета или с красновато-медным отливом.

Для обряда нужно подобрать 12 желтых монет любого номинала. В ночь с полной луной нужно разложить монеты на подоконнике, чтобы на них падал лунный свет. После этого монеты нужно поместить в красный мешок и положить в шкатулку со своими украшениями. Такой обряд для привлечения денег нужно проводить раз в полгода.