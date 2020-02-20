Ці прості і доступні речі привертають в дім багатство

Ці речі приносять в дім багатство (фото: freepik)

П'ять речей, які можуть приносити достаток у дім - в матеріалі Styler

Деякі речі, які зберігаються вдома, можуть приносити багатство і достаток його мешканцям. Біоенергетики назвали п'ять простих і доступних кожному речей, які треба тримати при собі, щоб у вас завжди водилися в кишені гроші. Докладно про ці предмети - в матеріалі Styler.

Дзеркала

Вони здавна використовуються для привернення позитивної енергії. При цьому рекомендують розміщувати дзеркала так, щоб вони відображали гарний вид з вікна. Таким чином ви привертаєте в дім хорошу енергію. Вважається також, що дзеркало здатне принести гроші і везіння.

Важливо пам'ятати, що не можна проходити біля дзеркала з поганим настроєм.

Акваріум або чаша з водою

Ставок або озеро біля дому - до великих грошей та удачі. Але якщо ви середньостатистичний житель багатоповерхівки, то відмінним рішенням може стати акваріум або ж чаша з водою. Вода символізує багатство, щастя і удачу, вона також очищає простір навколо людини.

Зазначимо, що глечик або ваза - не підходять, у посудини повинно бути широке горлечко. Крім того, не можна використовувати пластикову або дерев'яну тару. Раз на кілька днів воду в посудину потрібно підливати, вона не повинна стояти напівпорожнім.

Акваріум приносить в дім багатство (фото: pixabay.com)

Мед

Мед - не тільки смачні і корисні ласощі. Цей продукт володіє особливою силою, оскільки символізує достаток і багатство в домі. Мед потрібно купувати виключно натуральний, свіжий без будь-яких добавок.

Варто пам'ятати, що зіпсованому і зацукреному меду в домі не місце. Поганий мед почне притягати нещастя, фінансовий занепад і хвороби.

Клубок червоних ниток

Червоний - не тільки колір любові і пристрасті, але і фінансового добробуту. Червоні нитки нерідко використовують для проведення спеціальних грошових ритуалів. А дехто спеціально кладе червону нитку у свій гаманець або скарбничку. Таким чином, людина привертає у свій дім грошові потоки.

Привернути багатство і стабільність в дім, а також налагодити справи у бізнесі, також допоможе звичайний клубок червоних ниток. Вдома потрібно розмотати клубок, після чого намотати його на дерев'яну палицю або ложку з дерева. А потім помістити предмет з червоною ниткою під ліжко.

Жовті монети

Монети - найкраща фізична візуалізація грошей. Вони використовуються в багатьох ритуалах і обрядах для залучення фінансових потоків. Для цих цілей краще всього підійдуть монети жовтого кольору або з червонувато-мідним відливом.

Для обряду потрібно підібрати 12 жовтих монет будь-якого номіналу. В ніч з повним місяцем потрібно розкласти монети на підвіконні, щоб на них падало місячне світло. Після цього монети треба помістити в червоний мішок і покласти в скриньку зі своїми прикрасами. Такий обряд для привернення грошей потрібно проводити раз на півроку.