Ці речі псують ваше житло: кричать про дешевизну і несмак
Новий ремонт у квартирі або повне оновлення інтер'єру часом не рятують від неприємного враження. Гармонії як і раніше не вистачає, а гості незадоволено морщать ніс. Так буває через дешеві речі або при порушенні естетичних норм.
Від яких речей в будинку потрібно негайно позбутися, і вони кричать про дешевизну і несмак, розповіли в QQ.
Картини
Часом твори мистецтва купують не тому, що вони дуже сподобалися. А для того, щоб заповнити простір на порожній стіні. Так з'являються нудні та знеособлені картини з нейтральними пейзажами.
Зазвичай такі картини висять в готелях - для галочки. Якщо вже вам хочеться щось повісити на стіну – то вибирайте те, на що відгукується ваша душа, що гармонує з вашою особистістю.
Розбитий плінтус, старі рами
У вашому будинку може бути дуже чисто та акуратно, і весь простір організовано грамотно. Але ось деталі можуть зіпсувати всю картину дуже швидко.
Якщо плінтус відколовся або відійшов, рами на вікнах виглядають жахливо, дверний косяк перекошений – то загальний вигляд вашого житла відразу ж стає більш сумним.
Відсутність книг на видному місці
Як не дивно, навіть у сучасному світі з повною оцифрованістю, полиця зі звичайними паперовими книгами надає житлу осмисленості та додає необхідний елемент.
Не варто купувати або ставити на полицю старі й затерті книги. Або вибирати те, що далеко від ваших інтересів. Нехай це буде десяток книг, але тих, які будуть радувати ваш погляд.
Хаос і безлад
Будь крутий дизайнерський ремонт дуже швидко знищується банальним безладом. Мотлох по кутах, непотрібні речі, а разом з усім цим – пил, яким ви постійно дихаєте і гробите своє здоров'я.
Від постійного бардака і хаосу псується ще й психологічний настрій – з'являється дратівливість і незадоволеність.
Шнури від техніки
Сильно зіпсувати зовнішній вигляд вашого житла можуть і шнури від техніки, які скрізь стирчать. Роутери, настільні лампи, телевізори, кухонна техніка – все це включено в розетку і звідусіль стирчать шнури.
Їх потрібно максимально прибрати та заховати й тоді ваше житло перестане нагадувати технічне приміщення офісу.
Непропорційність
Ви любите великі телевізори та дивани – це прекрасно. Якщо ваша житлоплоща дозволяє це все розмістити та досягти пропорційності.
Але якщо ви живете в невеликій студії, і ваш диван займає половину простору – то виглядати це буде сумно.
Є і зворотна сторона - мініатюрні предмети у величезних кімнатах. Надмірна порожнеча створює дискомфорт.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном.
А також розповідали про те, що у столиці здають в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень.