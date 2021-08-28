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Эти вещи нужно хранить в кошельке, чтобы в нем всегда водились деньги

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 22:15
Эти вещи нужно хранить в кошельке, чтобы в нем всегда водились деньги Фото: Что нельзя и можно хранить в кошельке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые вещи, положенные в ваш кошелек могут притягивать в него деньги, а некоторые, наоборот - отталкивать.

Что можно и нельзя держать в кошельке, как правильно его выбрать, сообщает vesiskitim.

Правильно выберите кошелек и содержите его в порядке

Эксперты говорят, что идеальным цветом для кошелька будет красный. Он символизирует силу, успех и процветание. Материал выберите натуральный - лучше всего кожа.

Купюры хранить нужно изображением в одну сторону. А банкноты следует разложить по отделениям, в зависимости от их достоинства.

Положите в кошелек особенные талисманы

Привлечет деньги в ваш бумажник первая заработанная вами купюра. Но есть одно условие: ее вы должны получить от позитивного человека, ведь энергетика первых денег крайне важна.

Из денежных талисманов по фен-шуй самыми сильными считаются: изображение виноградной грозди, листочков зеленого чая или мяты, кусочек корицы, бобы.

А украинские приметы говорят, что деньги в кошелек принесет кусочек самостоятельно выкопанного и высушенного корня хрена.

    Что нельзя хранить в кошельке и другие табу

    Согласно приметам, расходовать все деньги до копейки из кошелька нельзя. В нем должна остаться хотя бы одна банкнота или монеты.

    На кровать и на обеденный стол кошелек класть нельзя. А в сам кошелек нельзя класть грязные, рваные или измятые купюры.

    Много мелочи в кошельке не хранят, ее нужно отдать в качестве милостыни.

    Посторонние не должны видеть содержимое кошелька.

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