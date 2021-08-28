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Ці речі потрібно зберігати в гаманці, щоб в ньому завжди водилися гроші

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Субота 28 серпня 2021 22:15
Ці речі потрібно зберігати в гаманці, щоб в ньому завжди водилися гроші Фото: Що не можна і можна зберігати в гаманці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі речі, покладені в ваш гаманець можуть притягувати в нього гроші, а деякі, навпаки - відштовхувати.

Що можна і не можна тримати в гаманці, як правильно його вибрати, повідомляє vesiskitim.

Правильно виберіть гаманець і утримуйте його в порядку

Експерти кажуть, що ідеальним кольором для гаманця буде червоний. Він символізує силу, успіх і процвітання. Матеріал виберіть натуральний - найкраще шкіра.

Купюри зберігати потрібно зображенням в одну сторону. А банкноти слід розкласти по відділеннях, в залежності від їх номіналу.

Покладіть в гаманець особливі талісмани

Приверне гроші в ваш гаманець перша зароблена вами купюра. Але є одна умова: її ви повинні отримати від позитивної людини, адже енергетика перших грошей вкрай важлива.

З грошових талісманів по фен-шуй найсильнішими вважаються: зображення виноградного грона, листочків зеленого чаю або м'яти, шматочок кориці, боби.

А українські прикмети кажуть, що гроші в гаманець принесе шматочок самостійно викопаного і висушеного кореня хрону.

    Що не можна зберігати в гаманці і інші табу

    Згідно з прикметами, витрачати всі гроші до копійки з гаманця не можна. У ньому повинна залишитися хоча б одна банкнота або монети.

    На ліжко і на обідній стіл гаманець класти не можна. А в сам гаманець не можна класти брудні, рвані або зім'яті купюри.

    Багато дріб'язку в гаманці не зберігають, його потрібно віддати в якості милостині.

    Сторонні не повинні бачити вміст гаманця.

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