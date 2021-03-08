Эти вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь на себя беду

Библия, иконы

Церковная атрибутика является едва не главным табу во время уборки. Библию, иконы, образы, крестики - нельзя бездумно выбрасывать в мусор. Наши предки передавали эти вещи из поколения в поколения, и даже случайная потеря считалась крайне дурным знаком. А вот подарить эти вещи храму - отличная идея.

Часы

Хотя старые поломанные часы хранить в доме нельзя, но и выбрасывать их в мусор тоже нежелательно. Считается, что так вы избавляетесь от своего счастья, своего времени. Но выход есть - разберите часы на запчасти и вынесите в мусор, так они точно не достанутся другому владельцу.

Хлеб

Издавна он считается священным продуктом, ценится буквально как золото. Если его выбросить, можно накликать беду, несчастье, нищету. Если в доме остался черствый хлеб, сухари, отдайте их животным - домашним или диким.

Фата, свадебное платье

Такая атрибутика оберегает ваше семейное счастье, обеспечивая уют и гармонию в доме. Избавиться от этих вещей можно лишь в случае разрыва отношений. Передавать платье или фату по наследству - тоже не наилучшая идея, ведь так вы отдаете свое счастье или слезы (если отношения в браке не сложились).

Фото

Считается, что фото хранят энергетику человека, его частичку, и выбрасывая снимки можно навредить тем, кто там изображен. К тому же неизвестно, к кому в руки они попадут. С помощью фото можно навести порчу, испортить жизнь человеку. Если не нравятся какие-то снимки, их лучше сжечь.

Старый кошелек

Выбросить кошелек - дурная примета. Считается, что вместе с ним можно выбросить свои деньги, удачу и статус. В прошлом избавлялись от кошелька особенным способом - либо закапывали под молодым деревом, либо сжигали.