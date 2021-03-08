Ці речі не можна викидати з дому, щоб не накликати на себе біду

У кожному домі є речі, які ні в якому разі не можна викидати, інакше можна привернути біди, хвороби і злидні у свою сім'ю. Адже ці речі зберігають у собі особливу енергетику, яка оберігає наше житло.
Про це пише t.ks.ua.
Біблія, ікони
Церковна атрибутика є чи не головним табу під час прибирання. Біблію, ікони, образи, хрестики - не можна бездумно викидати в сміття. Наші предки передавали ці речі з покоління в покоління, і навіть випадкова втрата вважалася вкрай поганим знаком. А от подарувати ці речі храму - відмінна ідея.
Годинник
Хоча старі поламані годинники зберігати в будинку не можна, але і викидати їх у сміття теж небажано. Вважається, що так ви позбавляєтеся від свого щастя, свого часу. Але вихід є - розберіть годинник на запчастини і винесіть у сміття, так вони точно не дістануться іншому власнику.
Хліб
Він здавна вважається священним продуктом, цінується буквально як золото. Якщо його викинути, можна накликати біду, нещастя, злидні. Якщо в будинку залишився черствий хліб, сухарі, віддайте їх тваринам - домашнім або диким.
Фата, весільні сукні
Така атрибутика оберігає ваше сімейне щастя, забезпечуючи затишок і гармонію в будинку. Позбутися від цих речей можна лише в разі розриву відносин. Передавати сукню або фату спадково - теж не найкраща ідея, адже так ви віддаєте своє щастя чи сльози (якщо відносини в шлюбі не склалися).
Фото
Вважається, що фото зберігають енергетику людини, її частинку, і викидаючи знімки можна нашкодити тим, хто там зображений. До того ж невідомо, до кого в руки вони потраплять. З допомогою фото можна зурочити, зіпсувати життя людині. Якщо не подобаються якісь знімки, їх краще спалити.
Старий гаманець
Викинути гаманець - погана прикмета. Вважається, що разом з ним можна викинути свої гроші, успіх і статус. У минулому позбувалися гаманця особливим способом - або закопували під молодим деревом, або спалювали.
Раніше ми писали про простий ранковий ритуал, який приверне удачу на цілий день.
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