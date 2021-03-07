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Этот простой утренний ритуал привлечет к вам удачу на целый день

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 09:43
Этот простой утренний ритуал привлечет к вам удачу на целый день Как привлечь удачу при помощи утреннего ритуала (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильное начало утра закладывает настрой на целый день. Специалисты назвали ритуал, при помощи которого можно зарядить себя позитивом, привлечь удачу и добиться успеха.

Об этом пишет soulpost.

Главным ритуалом, с которого нужно начать утро, специалисты называют время подъема. И вставать они советуют как можно раньше. Помимо этого существует еще ряд утренних мастхевных обрядов, которые помогут вам стать удачливее, и провести день с пользой.

Вставайте как можно раньше

Согласно одному из опросов, 90% успешных руководителей (из 20-ти опрашиваемых) сказали, что просыпаются до 6 утра по будням. Конечно же раннее пробуждение может показаться сложным, но, если вы научитесь засыпать раньше, то быстро адаптируетесь к такому графику.

Начните день с зарядки

Утро - идеальное время для тренировки. Так вы сможете получить заряд энергии, которого хватит на целый день. Даже самые занятые люди в мире находят время, чтобы тренироваться по утрам.

Съедайте сытный завтрак

Начните день с насыщенной белком пищи. Отлично подойдут яйца - жаренные или вареные. Это поможет держать аппетит в течение дня под контролем и даст вам силы на текущий день.

Займитесь любовью или просто поговорите со своим партнером

Вечером вы, скорее всего, будете слишком уставшими после напряженного рабочего дня. Вот почему многие успешные в отношениях и не только люди укрепляют связь со своим партнером с утра. Кроме того, секс отлично заряжает энергией на весь текущий день.

Если вы не рассматриваете секс как первое, с чего стоит начать день, используйте расслабленное утреннее время, чтобы просто поговорить с партнером.

Насладитесь тишиной

Сумасшедший график жизни может сводить с ума. Часто бывает трудно сделать паузу и ощутить гармонию, а утро является идеальным временем для этого. Найдите минутку, собираясь в спешке на работу, чтобы прислушаться к себе в тишине и спокойствии. Это можно сделать за чашечкой ароматного кофе.

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