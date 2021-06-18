Эти вещи в доме крадут вашу энергию: избавьтесь от них срочно!

Некоторые вещи в доме могут забирать вашу энергию. В таких случаях вы испытываете беспричинную усталость, сонливость, все валится из рук. Эксперты советуют как следует осмотреться по сторонам и начать наводить порядок. От каких предметов в вашем доме следует избавиться, чтобы впустить в него счастье - читайте ниже в нашем материале.
Об этом пишет dekor.delfi.
Разберите завалы в ваших шкафах и избавьтесь от вещей, которые вы не носите и не будете уже никогда надевать. Такая одежда лишь занимает пространство и отнимает время - ведь несмотря, что ею не пользуются, перекладывать иногда с места на место приходится. В мусорник должна пойти и одежда, что пришла в негодность.
Как только посуда надбилась, треснула или получила любой другой дефект, избавьтесь от нее немедленно. Трещины, сколы и т. д. создают потоки негативной энергии, которые способны вызывать неприятности у всех членов семьи.
Некоторые комнатные растения привлекают в дом благополучие, однако если речь идет о засохших букетах, то дела обстоят совершенно иначе. Энергетика мертвых цветов забирает энергию радости и счастья из вашего дома.
Не всегда презенты дарят положительную энергетику и приятные воспоминания. Вещи, что вам не нравятся или подарены людьми, которые не вызывают положительных эмоций, унесите из дома подальше.
Неисправные приборы таят в себе зло незавершенных дел, вызывая отрицательные эмоции. Любые бытовые приборы, которые не удается отремонтировать, уберите из дома, чтобы они не стали "пожирателями" позитивной энергии.
Ранее мы писали, какие вещи из шкафа нужно выбросить немедленно, чтобы впустить в свою жизнь изменения.