Ці речі в домі крадуть вашу енергію: позбавтеся від них терміново!

Одяг, який ви не носите

Розберіть завали в ваших шафах і позбудьтеся від речей, які ви не носите і не будете вже ніколи вдягати. Такий одяг лише займає простір і забирає час - адже незважаючи, що ним не користуються, перекладати іноді з місця на місце доводиться. У смітник має піти і одяг, що прийшов в непридатність.

Посуд з дефектами

Як тільки посуд надбився, тріснув або отримав будь-який інший дефект, позбудьтеся від неї негайно. Тріщини, відколи і т. д. створюють потоки негативної енергії, які здатні викликати неприємності у всіх членів сім'ї.

Рослини, які притягують негатив

Деякі кімнатні рослини привертають в будинок добробут, однак якщо мова йде про засохлі букети, то справи тут зовсім інакші. Енергетика мертвих квітів забирає енергію радості і щастя з вашого дому.

Подарунки, що не припали до душі

Не завжди презенти дарують позитивну енергетику і приємні спогади. Речі, що вам не подобаються або подаровані людьми, які не викликають позитивних емоцій, віднесіть з дому подалі.

Зламана техніка

Несправні прилади таять в собі зло незавершених справ, викликаючи негативні емоції. Будь-які побутові прилади, які не вдається відремонтувати, приберіть з дому, щоб вони не стали "пожирачами" позитивної енергії.