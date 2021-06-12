Эти вещи из шкафа нужно выбросить немедленно: впустите в жизнь изменения

Шкаф не закрывается от количества вещей, но надеть на ответственное мероприятие или свидание нечего? Знакомая история для любой женщины. И это значит, что пора сделать ревизию в гардеробе и избавиться от того, что давно не радует. Специалисты утверждают, что такие вещи имеют своеобразную энергетику и не позволяют человеку двигаться вперед.

Как открыться новому, впустить изменения и правильно сделать ревизию в шкафу, а заодно и в своей жизни, рассказали эксперты в материале издания " Главред ".

Одежда имеет важное свойство – она устаревает и выходит из моды. И часто это случается с теми вещами, которые мы успели "выгулять" буквально пару раз. Однако одежда способна втягивать в себя энергию тех ситуаций, в которых они были куплены или использованы. Именно поэтому у нас есть "счастливые" и "несчастливые" наряды.

Избавиться от вещей, которые давно не приносят удовольствия, не радуют глаз или просто вышли из моды – нужно. Так как это не только избавления от хлама, но и энергетическая чистка своего пространства.

Что нужно выбросить из шкафа прямо сегодня

Одежда, которую нужно ремонтировать, отбеливать, перекрашивать, перешивать. Даже если это любимая блузка или платье, но на нем есть дырка, пятна, ткань потускнела, сломан замок, а вы за последние полгода так и не дошли до мастерской – выбрасывайте немедленно.

Слишком маленькая одежда. Студенческие джинсы, платье с выпускного, блузка с первого свидания – все, что вам напоминает о прошлом, но давно уже не по размеру. Не стоит хранить такие вещи долго, так как они накапливают грусть о беззаботном времени и ваши параметры фигуры. Выбрасывайте и не задумывайтесь.

Одежда с воспоминаниями. Если какая-то вещь напоминает о грустном периоде, она куплена в тяжелый период жизни, не подходит вам по размеру или фасону – отправляйте ее на свалку.

Аксессуары, которые не нравятся или вышли из моды. Если вы не использовали аксессуар уже несколько лет – он вам уже не нужен. Вы не станете ремонтировать сломанные украшения или сумочку, не будете зашивать шарф и не станете надевать бусы, от которых веет прошлым.

Нижнее белье. Растянутое, поблекшее, с дырочками или просто потерявшее форму. Чувство уверенности начинается с нижнего белья. Не храните в ящиках то, что вам не придаст уверенности. В нем вы мир покорять не сможете.

Обувь, которая не подходит. Безумно красивые и дорогие туфли, которые удалось купить на распродаже, босоножки, в которых удобно только сидеть, пролет с размерами из-за покупки в интернете, любимые кроссовки, которым давно пора на свалку – вся эта обувь должна исчезнуть из вашего дома. Нога не станет больше или меньше, туфли разносить не получиться с 15 попытки – избавляйтесь от ненужного хлама.