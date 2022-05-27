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Вещь № 1 в женщинах, которую мужчины никогда не поймут

Фото: какие вещи в женщинах мужчинам не понять (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Утверждение о том, что мужчины и женщины с разных планет шутливое, однако есть в нем и рациональное зерно. Например, некоторые девчачьи вещи никак не понять парням, и наоборот. Сосредоточимся на том, что в женщинах больше всего непонятно мужчинам.

Об этом рассказала американский психолог Ширли Ли, пишет Quora.

Эксперт составила топ самых удивительных по мнению мужчин женских "штучек".

. Почему ты говоришь, что нечего надеть, если у тебя полный шкаф

Подобрать лук на выход - еще та задача. В этой кофточке была вчера, а это платье уже видели подруги, эти джинсы не подходят к этой блузке, и это бесконечно. А еще вечное складывание, перекладывание кучи вещей в шкафу. Сколько на шопинг не ходи, все равно будешь мучиться выбором, что надеть. Мужчинам, с их парой футболок, джинсов, которые умещаются на спинке стула, трудно понять эту женскую проблему.

. Почему ты думаешь, что я могу читать твои мысли

Мужчины не любят играть в медиумов, думая, почему у тебя плохое настроение, и на что ты обиделась. Это для них вечная загадка: почему девушка не может сказать прямо, что она хочет / не хочет. Чтобы упростить жизнь своему партнеру, постарайтесь вербально выражать свои чувства, а не ждать, что он будет играть в "угадайку". Рано или поздно такое надоест самому выносливому из мужчин.

Ранее психологи рассказали о том, какие качества мужчин больше всего привлекают женщин.

Также сообщалось, как "мужскими приемами" влюбить в себя парня.

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