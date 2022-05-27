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Річ № 1 в жінках, яку чоловіки ніколи не зрозуміють

Фото: Які речі в жінках чоловікам не зрозуміти (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Твердження про те, що чоловіки й жінки з різних планет жартівливе, однак є в ньому й раціональне зерно. Наприклад, деякі дівчачі речі ніяк не зрозуміти хлопцям, і навпаки. Зосередимося на тому, що в жінках найбільше незрозуміло чоловікам.

Про це розповіла американський психолог Ширлі Лі, пише Quora.

Експерт склала топ найдивовижніших на думку чоловіків жіночих "штучок".

. Чому ти кажеш, що не маєш що одягнути, якщо в тебе повна шафа

Підібрати лук на вихід - ще та задача. В цій кофтині була вчора, а цю сукню вже бачили подруги, ці джинси не пасують до цієї блузки, і це нескінченно. А ще вічне складання, перекладання купи речей у шафі. Скільки на шопінг не ходи, все одно мучитимешся вибором, що вдягти. Чоловікам, з їхньою парою футболок, джинсів, які вміщаються на спинці стільця, важко зрозуміти цю жіночу проблему.

. Чому ти думаєш, що я можу читати твої думки

Чоловіки не люблять гратися в медіумів, думаючи, чому в тебе поганий настрій, і на що ти образилася. Це для них вічна загадка: чому дівчина не може сказати прямо, що вона хоче / не хоче. Аби спростити життя своєму партнерові, постарайтеся вербально висловлювати свої почуття, а не чекати, що він буде гратися у "вгадайку". Рано чи пізно таке набридне найвитривалішому з чоловіків.

Раніше психологи розповіли про те, які якості чоловіків найбільше приваблюють жінок.

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