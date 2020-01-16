Весенний призыв 2020: кого заберут в армию и отправят на фронт

Призыв в армию в Украине в 2020 году будет осуществляться для молодых людей в возрасте от 18 лет. Президент Владимир Зеленский 16 января издал соответствующий приказ и подписал указ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ определяет сроки проведения очередных призывов на срочную военную службу и увольнении в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы в 2020 году. Кроме того, предусматривает призыв лиц, достигших 18 лет, в соответствии с требованиями статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Срочников в зону проведения ООС не будут направлять - только контрактников с 18 лет.

Так, военнослужащие по контракту участвуют в боевых действиях.

"Таким образом, этим указом возраст лиц, призываемых на срочную военную службу, уравнивается с возрастом лиц, принимаемых на военную службу по контракту, в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении Офиса президента.

Кто весной получит повестки в армию

Как заявил сегодня министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в апреле этого года призывать к военной службе 18 и 19-летних юношей не будут.

Чиновник на своей странице в Facebook уточнил, что они могут пойти в армию только в одном случае - если сами добровольно того захотят.

"Возраст призыва с 18 лет четко прописан в Законе и он никогда не менялся. И, собственно, указ президента подписан в рамках существующего закона", - отметил министр.

Загороднюк рассказал, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет.

Глава Минобороны заверил, что "никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службы не будет".

Кроме того он добавил, что сейчас идет активная работа над проектом постепенной отмены призыва, которая "требует времени и изменений в законодательстве".

"Мы обязательно привлечем общественность к обсуждению и сделаем этот процесс максимально открытым", - заявил Загороднюк.

Призыв в армию в Украине в 2020 году (Фото: РБК-Украина)

Весенний призыв стартует в Украине уже 1 апреля 2020 года. В ряды ВСУ призывают мужчин до 28 лет.

Напомним, в рамках осеннего призыва 2019 года на срочную военную службу были призваны 15 200 человек. При этом более 3 тысяч из них сразу подписали контракт на военную службу.

Что грозит уклонистам

За уклонение от обязательной военной службы предусмотрены такие наказания, как:

штраф (за неявку в военкомат в назначенное время)

лишение свободы сроком на 3 года (за уклонение от призыва). Добавим, что чаще всего условно

Так, по закону, после получения повестки призывники должны явиться в военкомат в указанный срок - с начала нового призыва на явку дается 10 дней.

Неполучение повестки не является основанием для игнорирования призыва.