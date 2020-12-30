"Весенний" Новый год: синоптики рассказали, в каких областях будет до +15 градусов

Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на Новый год будет "весенней", ведь в некоторых областях термометры покажут до +15 градусов, а многие жители страны проснутся 1-го числа под барабанящий за окном дождь.

Такой прогноз на 31 декабря - 1 января дала Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха днем 31 декабря и 1 января будет около +4+10 градусов на большинстве территорий. Но на Востоке новогодней "весны" не будет - здесь днем +1+4, а ночью 0... +3.

Теплее всего на Новый год будет на Юге с +7+12 градусами, а в Крыму все +12+15 тепла.

При этом на Западе ожидается некоторое снижение температуры 31.12 - 1.01 и даже снег, который принесет в регион циклон по имени Кира.

"Сначала дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31-го декабря в западных областях Украины (так же немного похолодает). На остальной территории без существенных осадков, максимум какая-то морось. А в течение ночи и дня 1-го января 2021-го дожди продвинутся вглубь страны и спать после встречи Нового года будет уютно - за окном будет барабанить дождь. На Востоке осадков не ожидается", - пишет синоптик.

В Днепропетровскую область и на Запорожье осадки доберутся поздно вечером 1 января и ночью 2 числа.

В Киеве 31 декабря - без существенных осадков. А под утро 1 января в столице вероятен дождь. Температура в последний день 2020-го будет около +5+7 градусов. В новогоднюю ночь до +6 тепла, а днем 1 января в столице +9 градусов.

Таким образом, прохладнее на Новый год будет лишь на Западе и Востоке Украины.

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали карты погоды на 31 и 1 число.

Погода в Украине на Новый год (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее метеорологи уже заявили, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.