Украину ждет самый теплый год за всю историю наблюдений

Погода в Украине 2020 станет самой теплой в истории (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в 2020 году может стать самой теплой за всю историю наблюдений. Ведь начался год не с метеорологической зимы - когда среднесуточная температура держится выше нуля.

А для Киева этот год стал своеобразным "переездом" на Юг. Климатическая ситуация в столице в 2020-м была типична скорее для южных регионов, говорится в сюжете ТСН.

И хотя моря на Севере Украины нет, в Киеве среднегодовая температура выросла на целых три градуса. При этом нынешняя неделя тенденцию к потеплению продолжает.

Синоптики говорят, что в новогоднюю ночь зимней сказки со снегом ждать не стоит. По всем регионам ожидается плюсовая температура, присущая скорее весне, чем концу декабря.

Так, синоптики Украинского гидрометцентра обещают на 31 декабря дожди на Западе, а на Юге выше +10 градусов. Холоднее всего на Востоке с минимальными заморозками ночью.

Погода в Украине 31 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Уже с сегодняшнего дня начнет теплеть, и высокие температуры перенесутся на 1 января 2021 года.

2020 год будет самым теплым за всю историю наблюдений (видео: ТСН)

Отметим, что в Укргидрометцентре рассказали, что в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, а в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.