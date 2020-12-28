ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украину ждет самый теплый год за всю историю наблюдений

Понедельник 28 декабря 2020 09:40
Украину ждет самый теплый год за всю историю наблюдений
Погода в Украине 2020 станет самой теплой в истории (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в 2020 году может стать самой теплой за всю историю наблюдений. Ведь начался год не с метеорологической зимы - когда среднесуточная температура держится выше нуля.

А для Киева этот год стал своеобразным "переездом" на Юг. Климатическая ситуация в столице в 2020-м была типична скорее для южных регионов, говорится в сюжете ТСН.

И хотя моря на Севере Украины нет, в Киеве среднегодовая температура выросла на целых три градуса. При этом нынешняя неделя тенденцию к потеплению продолжает.

Синоптики говорят, что в новогоднюю ночь зимней сказки со снегом ждать не стоит. По всем регионам ожидается плюсовая температура, присущая скорее весне, чем концу декабря.

Так, синоптики Украинского гидрометцентра обещают на 31 декабря дожди на Западе, а на Юге выше +10 градусов. Холоднее всего на Востоке с минимальными заморозками ночью.

Украину ждет самый теплый год за всю историю наблюдений

Погода в Украине 31 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Уже с сегодняшнего дня начнет теплеть, и высокие температуры перенесутся на 1 января 2021 года.

2020 год будет самым теплым за всю историю наблюдений (видео: ТСН)

Отметим, что в Укргидрометцентре рассказали, что в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, а в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Погода

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь