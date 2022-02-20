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Весенние каникулы в Украине: сколько школьники будут отдыхать и когда

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Воскресенье 20 февраля 2022 19:01
Весенние каникулы в Украине: сколько школьники будут отдыхать и когда Фото: весенние школьные каникулы 2022 (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Зима уже подходит к концу, и это радует многих взрослых, которые соскучились по теплым дням. Но для школьников - это еще больший праздник, поскольку их ждут весенние каникулы.

Когда школьники уйдут на весенние каникулы и сколько будут отдыхать - читайте в материале Styler ниже.

Весенние каникулы 2022

В Украине весенние каникулы традиционно длятся одну неделю. По данным Министерства образования и науки, в 2022 году школьные весенние каникулы начинаются 28 марта и заканчиваются 3 апреля. В понедельник, 4 апреля, у школьников продолжиться учебный процесс.

Отметим, что даты могут смещаться. Особенно это актуально сейчас, когда может появится новый штамм коронавирусной инфекции, или пойдет новая волна Омикрона.

При этом важно, чтобы продолжительность каникул не превышала 30 дней (кроме летних каникул).

Дополнительные выходные в марте

В связи с Международным женским днем (8 марта) 7 число сделали тоже выходным, но его придется отучиться в субботу, 12 марта. Таким образом, у школьников будет 4 выходных дня подряд - 5,6,7,8 марта.

Напомним, под Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника. Педагог вытолкала мальчика из класса и заявила, что не хочет его видеть на уроках.

Мы также писали о том, что во Львовской области учителя физкультуры обвиняют в домогательствах к 15-летней школьнице.

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