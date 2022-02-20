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Весняні канікули в Україні: скільки школярі відпочиватимуть і коли

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Неділя 20 лютого 2022 19:01
Весняні канікули в Україні: скільки школярі відпочиватимуть і коли Фото: весняні шкільні канікули 2022 (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Зима вже добігає кінця, і це радує багатьох дорослих, які скучили за теплими днями. Але для школярів - це ще більше свято, оскільки їх чекають весняні канікули.

Коли школярі підуть на весняні канікули і скільки відпочиватимуть - читайте в матеріалі Styler нижче.

Весняні канікули 2022

В Україні весняні канікули традиційно тривають один тиждень. За даними Міністерства освіти і науки, в 2022 році шкільні весняні канікули починаються 28 березня і закінчуються 3 квітня. У понеділок, 4 квітня, у школярів продовжитися навчальний процес.

Зазначимо, що дати можуть зміщуватися. Особливо це актуально зараз, коли може з'явиться новий штам коронавірусної інфекції, або піде нова хвиля Омікрона.

При цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала 30 днів (крім літніх канікул).

Додаткові вихідні в березні

У зв'язку з Міжнародним жіночим днем (8 березня) 7 число зробили теж вихідним, але його доведеться відучитися в суботу, 12 березня. Таким чином, у школярів буде 4 вихідних дні поспіль - 5,6,7,8 березня.

Нагадаємо, під Києвом вчительку звинувачують у цькуванні першокласника. Педагог виштовхала хлопчика з класу і заявила, що не хоче його бачити на уроках.

Ми також писали про те, що у Львівській області вчителі фізкультури звинувачують в домаганнях до 15-річної школярки.

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