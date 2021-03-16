Весенние каникулы в 2021 году: в каких областях дети отправятся отдыхать раньше

Киев

Столичная власть приняла решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше и отправила детей по домам с четверга, 18 марта. Детские сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.

Одесса

Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение с 15 марта. Сколько продлится такая мера – пока неизвестно. Большинство одесских школ планировали уйти на каникулы с 22 по 26 марта.

Николаев

С 17 марта школьники Николаева 5-11 классов отправятся на дистанционное обучение, а с 22 марта все школьники отправятся на двухнедельные каникулы.

Львов

С 16 марта ученики средник и старших классов перешли на дистанционное обучение. Часть школ с 22 марта отправит детей на каникулы, часть свои весенние каникулы уже отгуляла. Во Львовской области дети отправились на каникулы с 15 марта.

Ужгород

Каникулы были перенесены на начало марта (с 1 по 7 марта), и сейчас школьники находятся на дистанционном обучении. С 15 по 26 марта в Ужгороде отправили на каникулы учеников 1-4 классов. Старшие и средние классы продолжают обучение дистанционно.

Житомир

Детей отправили на двухнедельные каникулы с 13 по 21 марта.

Ивано-Франковск

Детские сады закрыты полностью, но мэр города пообещал сделать дежурные группы, чтобы хоть немного разгрузить родителей. Все школы города перешли на дистанционное обучение.

Черновцы

Часть детских садов закрыта, часть – работает. Большинство школ сейчас на дистанционном обучении, но есть школы, которые отправили детей на каникулы раньше установленного срока.

Полтава

Большинство детских садов закрыты, школы работают только онлайн. С 22 марта планируются весенние каникулы.

Харьков

Каникулы в Харькове сдвинули, и дети отправятся на отдых с 29 марта до 4 апреля. В некоторых районах области дети уйдут отдыхать только 5 апреля.

В Министерстве образования и науки выпустили новые рекомендации для школ Украины. Они порекомендовали продлевать весенние каникулы в школах в тех регионах, где есть сложная эпидемиологическая ситуация. Школы могут самостоятельно корректировать даты каникул.

Стоит отметить, что в "красных" зонах карантина запрещена работа старшей школы, но разрешена работа детских садиков и 1-4 классов. В "оранжевых" зонах рекомендуется переводить на онлайн-обучение учеников 5-11 классов, а также студентов профтехучилищ и высших учебных заведений.