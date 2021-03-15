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МОН советует школам при необходимости продлевать каникулы

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 19:14
МОН советует школам при необходимости продлевать каникулы Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам продолжать каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram.

"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах", - говорится в сообщении.

Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним, с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Решение связано с ростом количества больных коронавирусом в городе.

Ранее сообщалось, что Львов находится за полшага до "красной зоны", поэтому школы частично уходят на дистанционное обучение.

Отметим, сегодня школы Одессы тоже отправили старшие классы дистанционное обучение.

Из-за ситуации с коронавирусом в Виннице большинство больниц для пациентов с COVID заполнены на 95%. Кроме того, уже задействовано 80% кислородных точек.

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