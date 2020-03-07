Весняна перевтома: топ-5 засобів, що допоможуть повернути енергію

Як впоратися з весняною втомою (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як відновити імунітет і повернути тонус організму на початку весни

Організм людини після тривалої зими та відсутності сонця ослаблений і багатьох українців хвилює питання – як відновити бадьорість на початку весни та чим підтримати імунітет.

Навесні у багатьох людей спостерігається стан хронічної втоми та сонливості, при яких звичайні та перевірені засоби абсолютно не допомагають. Падає концентрація і працездатність, а організм людини більш схильний до простудних захворювань. Лікар-терапевт Валентина Андрейченко назвала топ-5 ефективних засобів, які допомагають впоратися з весняною втомою, пише видання "Сьогодні".

Настоянка женьшеню. Це унікальний рослинний засіб володіє багатьма властивостями і його активно використовують у медицині вже багато років. Женьшень підвищує імунітет, поліпшує кровотворення, знижує цукор у крові та допомагає організму засвоювати кисень. Вартість настоянки женьшеню недорога, від 32 гривень. Приймати потрібно 15-20 крапель 2-3 рази на добу близько місяця. Перед вживанням варто проконсультуватися з лікарем і виключити алергічні реакції.

Китайський лимонник. Цей препарат чудово справляється з нервовою перевтомою і виснаженням при тривалих навантаженнях. Чудово підходить для студентів, але є серйозне протипоказання: китайський лимонник підвищує тиск, тому його не можна приймати гіпертонікам. Також він активізує обмін речовин, покращує травлення та підвищує стійкість організму до негативних зовнішніх впливів. Ціна в аптеках – від 60 гривень. Приймати 20-25 крапель 1-3 разів на день протягом трьох тижнів.

Настоянка елеутерококу. Рослина, яке підвищує всі захисні сили організму. Показана спортсменам після тренувань і змагань, як допоміжний засіб під час застуди, а також після перенесеного захворювання. Використовується як сильний антистресовий препарат. Вартість в аптеках – від 15 гривень. Приймати по 20-30 крапель 1 раз у день протягом 25 днів.

Родіола рожева (золотий корінь). Цей препарат виписують при стресі, депресії, неврозах, підвищеній стомлюваності та внутрішньої тривожності. Покращує концентрацію уваги та сприяє витривалості. Є серйозні протипоказання: печінкова та ниркова недостатність. Вартість в аптеках – від 50 гривень. Приймати 5-10 крапель 2-3 рази на день протягом 10 днів.

Корінь солодки. Цей препарат більш відомий як засіб від кашлю, але у кореня солодки є й інші унікальні якості – він запобігає розмноженню вірусів в організмі та стимулює природні сили організму. Для зміцнення організму корінь солодки приймають в таблетках, а не в сиропі. Ціна в аптеках від 28 гривень за упаковку. Дозування і тривалість приймання призначає лікар.

Як зазначає Валентина Андрейченко, всі ці препарати приймають в кінці зими-початку весни. Вони надають профілактичну дію на організм і відновлюють сили. Перед вживанням будь-якого препарату, варто проконсультуватися з лікарем і виключити алергічні реакції. Також варто уважно вивчити протипоказання.