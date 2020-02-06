В Украине лютует грипп: названы продукты, которые убивают иммунитет

Продукты, пагубные для иммунитета (фото: РБК-Украина)

Диетолог назвала продукты, которые негативно влияют на иммунитет

Зимний период в Украине всегда опасен для здоровья человека тем, что в это время обостряются простудные заболевания и организм человека становится уязвимым к вирусам. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты очень негативно сказываются на иммунитете, а какие - наоборот положительно влияют на защитные функции организма.

По словам эксперта, есть продукты питания, содержащие в себе алергены и канцерогены. Диетолог сообщила, что даже самые полезные растительные масла не должны поддаваться жарке. Лучше использовать для зажаривания рафинированное масло.

Продукты, которые не подвергались термической агрессивной обработке, более полезны.

Три продукта, которые больше всего губят иммунитет:

Сахар.

Животный белок.

Алкоголь.

Старайтесь избегать жарки продуктов, так как в этой пище образуются канцерогены. Избегайте также употребления животного белка - красного мяса. Еда, в составе которой есть сахар, блокирует образование белых кровяных телец.

Диетолог назвали супер-продукты для повышения иммунитета: