"Весь мій світ": Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми

Періс Гілтон показала сімейні фото

На одному з чорно-білих кадрів маленький Фенікс позував з посмішкою на обличчі, дивлячись кудись в сторону. На іншому - Лондон під час свого першого дня народження намагається дотягнутися до святкового торту. Крім того, можна побачити, як донька зірки сидить біля однієї з гостей і розглядає подарунок, який та тримає в руках.

На окремих світлинах Періс постала разом з коханим. Вони, як і інші присутні на фото, позували зі щасливими обличчями та у вишуканих вбраннях.

Тому, як можна зрозуміти, чорно-білі світлини були зроблені під час вечірки з нагоди першого дня народження маленької Лондон.

"Весь мій світ", - підписала знімки зіркова матуся.

Періс показала родинні кадри (фото: instagram.com/parishilton)

Що відомо про особисте життя Періс Гілтон

Разом з обранцем американська світська левиця, як вже можна зрозуміти, виховує двох діток. Обидва малюки з’явилися на світ за допомогою сурогатного материнства. Старшій дитині пари, сину Феніксу, вже майже два роки.

Періс і Картер одружилися у листопаді 2020, і пишне святкування тривало 3 дні. Про заручини з коханим Гілтон оголосила кількома місяцями раніше, у лютому 2020-го.

Також у минулому знаменитість була у стосунках з актором Крісом Зілка, який робив їй пропозицію у січні 2018 року. Про розставання вони оголосили у листопаді 2018 році.

Реакція мережі

Юзери бухливо відреагували на теплий сімейний контент від зірки:

"Це так дивовижно"

"Ви просто прекрасні"

"Неймовірна родина"

"Які чарівні дітки"

"Ви виглядаєте дуже щасливими, які ви класні"

"Фенікс так швидко росте"

"Ці щасливі обличчя".

Періс показала родинні кадри (фото: instagram.com/parishilton)

Нагадаємо, Періс Гілтон - американська фотомодель, акторка, співачка, благодійниця, світська левиця, спадкоємиця сімейного бізнесу - найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton.

У 1996 році Гілтон та її сім'я переїхали з Каліфорнії на Східне узбережжя. У середній школі займалась катанням на ковзанах та хокеєм. Моделінгом Гілтон почала займатися з самого дитинства, беручи участь у благодійних акціях.

Періс зі своїм чоловіком і донькою (фото: instagram.com/parishilton)