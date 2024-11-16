"Весь мой мир": Пэрис Хилтон растрогала сеть семейными кадрами с детьми

Пэрис Хилтон показала семейные фото

На одном из черно-белых кадров маленький Феникс позировал с улыбкой на лице, глядя куда-нибудь в сторону. На другом - Лондон во время своего первого дня рождения пытается дотянуться до праздничного торта. Кроме того, можно увидеть, как дочь звезды сидит возле одного из гостей и рассматривает подарок, который тот держит в руках.

На отдельных снимках Пэрис предстала вместе с любимым. Они, как и другие присутствовавшие на фото, позировали со счастливыми лицами и в изысканных нарядах.

Как можно понять, черно-белые кадры были сделаны во время вечеринки по случаю первого дня рождения маленькой Лондон.

"Весь мой мир", - подписала снимки звездная мамочка.

Пэрис показала семейные кадры (фото: instagram.com/parishilton)

Что известно о личной жизни Пэрис Хилтон

Вместе с избранником американская светская львица, как уже можно понять, воспитывает двоих детей. Оба малыша появились на свет с помощью суррогатного материнства. Старшему ребенку пары, сыну Фениксу, уже почти два года.

Пэрис и Картер поженились в ноябре 2020 года, и пышное празднование длилось 3 дня. О помолвке с любимым Хилтон объявила несколькими месяцами ранее, в феврале 2020-го.

Также в прошлом знаменитость была в отношениях с актером Крисом Зилко, которой делал ей предложение в январе 2018 года. О расставании они объявили в ноябре 2018 года.

Реакция сети

Юзеры бухливо отреагировали на теплый семейный контент от звезды:

"Это так удивительно"

"Вы просто прекрасны"

"Невероятная семья"

"Какие волшебные детки"

"Вы выглядите очень счастливыми, какие вы классные"

"Феникс так быстро растет"

"Эти счастливые лица".

Пэрис показала семейные кадры (фото: instagram.com/parishilton)

Напомним, Пэрис Хилтон - американская фотомодель, актриса, певица, благотворительница, светская львица, наследница семейного бизнеса - крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton.

В 1996 году Хилтон и ее семья переехали из Калифорнии на Восточное побережье. В средней школе звезда занималась катанием на коньках и хоккеем. Моделингом Хилтон начала заниматься с самого детства, участвуя в благотворительных акциях.

Пэрис со своим мужем и дочерью (фото: instagram.com/parishilton)