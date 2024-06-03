Вертикальна чи фронтальна: яка пральна машина найкраща

Фронтальні можуть заощадити простір

Пральні машини з фронтальним завантаженням - спеціальні пристрої для прання, в яких люк для завантаження речей у вигляді прозорого вікна знаходиться на бічній панелі.

Довгі роки пральні машини були вертикальними. Барабани також встановлювалися на вертикальній осі. Тільки наприкінці минулого століття конструкторами було виявлено, що поворот барабану паралельно до лінії горизонту створює помітні переваги.

Одна з найбільших переваг пральної машини з фронтальним завантаженням, окрім її "витонченої естетики", її можна поставити на сушильну машину.

Фронтальні вимагають місця, зате можна спостерігати за пранням. Малюки і тварини подовгу можуть "залипати" на це видовище. На самому приладі можна зберігати тюбики, баночки та інші дрібнички.

При цьому є ряд особливостей, які можна віднести до недоліків:

оскільки дверцята фронталки розташовані збоку ближче до підлоги, завантаження речей обтяжує деяких людей. Якщо у користувача проблеми зі спиною або суглобами, йому буде важче дістати випрану білизну

маленькі діти та тварини можуть залізти всередину пралки, через низьке розташування дверцят

Пральна машина з фронтальним навантаженням (фото: Freepik)

Особливості вертикальних машин

У пральних машинах із вертикальною віссю кришка для завантаження білизни знаходиться зверху. З таким компонуванням дуже комфортно вантажити речі для прання, оскільки не треба нахилятися.

Габарити вертикальних пралок зазвичай менші, ніж горизонтальних. Крім того, їх відкриття не тягне за собою ніяких труднощів з переміщенням по кімнаті, вони не займають багато місця і не заважають роботі.

Тому їх найчастіше обирають для невеликих приміщень, де дуже важливо правильно використовувати вільний простір. Крім того, значно нижчим є ризик затоплення кімнати при поломці.

Недоліком верхнього завантаження є верхня кришка, через що дверцята відкриваються вгору, тому над технікою не повинно бути низьких полиць або шаф.

Пральна машина з вертикальним навантаженням білизни (фото: Freepik)